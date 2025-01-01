Прокуратурата иска мярка постоянен арест за обвиняемия за тежката катастрофа в София от петък. На 21-годишния Виктор Илиев вече е повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост. В съдебната зала той призна, че е употребил райски газ преди да се качи зад волана, съобщи NOVA.
От Софийската градска прокуратура изчакваха да бъдат готови само още две експертизи преди мярката да бъде внесена.
Повдигнаха обвинение на 21-годишния мъж, врязал колата си в автобус в София
Според прокуратурата налице са достатъчно доказателства, въз основа на които да се направи обосновано предложение, че обвиняемият Илиев е извършител на престъплението. Има и реална опасност Илиев да извърши и друго престъпление. Проявеното нежелание да следва правилата по пътищата, с които той следва е бил запознат, завишават неговата степен на обществена опасност.
Властите проверяват как е получил свидетелството си за управление. Пробите за алкохол и наркотици на Илиев са отрицателни. Очаква се автотехническата експертиза да покаже с каква скорост точно се е движел автомобилът.
Служебният защитник адвокат Албена Койчева съобщи, че Илиев има фрактури на гръбначния стълб, на прешлените и на ръката. Затова според нея той не е в състояние да се укрие. А условията в следствения арест не са подходящи за него, затова настоява за домашен арест.
За него се знае, че е роден през 2004 година, завършил е средно образование и е работил като строител. Илиев живее в ромската махала "Факултета". На заседанието днес той пристигна в съда с белезници и болнични дрехи.
Припомняме, че един човек загина, а трима други са в тежко състояние след зверска катастрофа между автомобил, шофиран от Виктор Илиев, и автобус на градския транспорт в София. Сред тях и шофьорът на автобуса. Те са настанени в "Пирогов" и Военномедицинската академия. Инцидентът стана в петък през нощта, когато Илиев заби колата си с над 170 км./ч. в изчакващ на червен светофар автобус на градския транспорт. Катастрофата стана на кръстовището на столичните булеварди "Възкресение" и "Константин Величков". Илиев получил шофьорска книжка на 1 август, и за две седмици успял да натрупа 7 наказания от органите на Пътна полиция.
Загиналият в тежката катастрофа в София е сирийски лекар
Загиналият в тежката катастрофа в София е сирийски лекар. 61-годишният д-р Иса Али е работил в столичната Спешна помощ. Той пристига в България едва 20-годишен. Тук завършва медицина, а последните години от живота си посвещава на бежанците и подкрепата към тях.