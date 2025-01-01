Само за първото тримесечие на 2025 г. прокуратурата е образувала осем производства за причиняване на телесна повреда на медик. Това обяви председателят на Българския лекарски съюз (БЛС) д-р Николай Брънзалов, цитирайки данни от прокуратурата. Той откри форума „„Медици на прицел. Как се лекува болното доверие?“. Събитието е част от Националната кампания на съсловната организация срещу насилието над медици #ПребориГнева.

В сравнение с 2023 г., през 2024 г. случаите на нападения спадат до 10, заяви още Брънзалов. През 2022 г. прокуратурата е образувала 13 производства за причиняване на телесна повреда на медик, посочи също той.

През последните години БЛС положи много усилия, за да се защитят медиците, каза Брънзалов. Той подчерта, че целта е била да се обърне вниманието на обществото върху проблема. Сключихме споразумение с прокуратурата, което да гарантира по-бърза и адекватна реакция на институциите. Създадохме механизъм за подаване на сигнали и проведохме обучения за справяне с агресията на работното място, каза още Бръзналов.

Наложените наказания през 2022 г. са 17, от които четири ефективни присъди, съобщи също той. През 2023 г. те са 12, с преобладаващи условни присъди. През 2024 г. броят е 13. Само за първото тримесечие на 2025 г. вече има четири наказания, каза Брънзалов.

Добрата новина е, че за този период нямаме нито един изгубен човешки живот на медик вследствие на нападение. Също така няма и нито едно оправдано лице, след като му е било повдигнато обвинение, коментира председателят на БЛС.

Междувременно стана ясно, че полицейската статистика показва, че през 2023 г. за нападение над медицински лица са регистрирани 96 престъпления. През 2024 г. те са 99. За периода от първи януари 2025 г. до 10 септември те са 75. Това съобщи заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров по време на събитието на тема: „Медици на прицел. Как се лекува болното доверие?“. Форумът е част от Националната кампания на Съсловната организация срещу насилието над медици #ПребориГнева.

Общият брой на регистрираните посегателства срещу медицински специалисти остава обезпокоителен, каза заместник-министърът. Той заяви, че институциите и съсловните организации трябва да работят заедно за справяне с агресията над медици. Тодоров увери, че МВР е ангажирано с каузата да се опазят медиците.

По думите на заместник-министъра анализът на сигналите показва тенденция, че нападенията над лекари преобладават в определени региони на страната, като причините за това може да са комплексни. Очертава се и ясен профил на извършителя на подобни посегателства, като това са хора от социално уязвими групи с нисък икономически статус и образователен ценз, каза Тони Тодоров.