Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите (НАП) Румен Спецов е предложението на правътелството за особен търгоски представител на „Лукойл Нефтохим“. Това обяви министърът на икономиката Петър Дилов след извънредното заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет, което премиерът Росен Желязков свика във връзка с назначаването на особен представител.

По думите на министъра Спецов отговаря на всички законови изисквания: „Считам, че предложената кандидатура ще гарантира ефективен и законен контрол върху лицето, опериращо критичната инфраструктура“.

Премиерът свика извънредно Съвета по сигурността заради особения управител на „Лукойл“

„Г-н Спецов управлява най-важната агенция в България – приходната, при това при много различни правителства и винаги е демонстрирал професионализъм, политическа безпристрастност и мениджърски умения. Неутрален е спрямо местни и международни участници в конкурентния бизнес с нефт и нефтени продукти. Притежава експертиза по отношение на същата, благодарение на дългогодишната му контролна и надзорна дейност. Също така за нас беше изключително важно, че се ползва с доверието на нашите международни партньори“, посочи още Дилов.

Очакваме най-късно до понеделник Румен Спецов да бъде вписан в Търговския регистър, добави министърът на правосъдието Георги Георгиев. По думите му българската държава прилага немския модел.

Георгиев съобщи, че от вчера има и нов допълнителен риск. Получено е предупреждение за спиране на плащания от няколко български банки, не от 21 ноември, а от по-рано - в рамите на идната седмица, съобщи Георгиев. От днес правителството има правото да действа, добави Георгив с оглед на обнародвания в Държавен вестник закон. По думите му всички действия са съгласувани с партньорите в управлението.

БТА

До процедурата се стигна, след като измененията в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, бяха обнародвани в Държавен вестник. Преди това Народното събрание гласува измененията на две четения в рамките на едно заседание, а президентът Румен Радев наложи вето върху промените, свързани с назначаването на особен търговски представител. Депутатите обаче го отхвърлиха на 13 ноември.

По-рано днес на парламентарния блицконтрол с участието на тримата вицепремери Томислав Дончев определи като критични разговорите със САЩ през следващите дни до 21 ноември, когато влизат в сила наложените санкции от страна на САЩ върху двете руски компании и техните задгранични активи „Лукойл“ и „Роснефт“.