Внесен е проект на решение за процедурни правила за избор на председател на Народното събрание във връзка с подаденото заявление на Наталия Киселова да се оттегли от поста. Това обяви председателстващият заседанието Рая Назарян от ГЕРБ-СДС, след като депутатите приеха седмичната си програма за работа.

Назарян обяви, че свиква председателски съвет и даде 20 минути почивка.

След като откри днешното пленарно заседание, Наталия Киселова обяви, че е подала заявление за оттегляне от поста председател на парламента.