Управляващите си разпределят порции на председателски съвет. Това заяви Асен Василев пред журналисти в Народното събрание.

"Изтехоха проектите на бюджета на НЗОК и Националния осигурителен институт, те са меко казани скандални. Надявам се това да е шега на управляващите и това да не се окаже истина. За съжаление всичко това е разпратено към социалните партьори - малката тристранка", каза той.

По думите му в бюджета на НЗОК в евро има почти 1 млрд. допълнителни и няма една стотинка за младите лекари.

"Второто нещо, което виждаме, е че са бръкнали в джоба на хората с минимална работна заплата. Всеки месец от тези хора ще се вземат по 30 лева. Бръкнали са в джоба на всички работещи и фирми - 600 лева за година допълнителни средства за осигуровки. Замразени майчински, социални плащания и предстои да видим държавния бюджет", заяви Василев.

Той каза още, че според него максималният осигурителен доход трябва да се вдига с темпа на средната работна заплата.

Василев уточни, че вноските на администрацията се внасят от държавата. "Тоест средствата влизат в пенсионния фонд и съответно в здравната каза", заяви той.

Важно е да знаем какъв е планът за горивата на правителството. Не плаша никого, правителството трябва да обясни как ще действа през следващите дни. Това заяви Николай Денков от ПП.

Ако не е започната работа, възможно е да останем без горива след 1 януари.