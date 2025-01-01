Премиерът Росен Желязков с коментар пред журналисти по актуални теми от Тутракан.

"Това, което се случва в света, е един предвестник на това как ще се развиват взаимоотношенията на планетата - тежка конкуренция в икономиката и военен аспект, така че подобни ситуации, които ще застрашават различни страни и континенти, ние сме един от тези примери, заедно с редица други европейски държави, като резултат от войната в Украйна, санкциите имат за цел прекратяване на войната", обясни Желязков.

Президентът наложи вето върху промените в закона за особения управител на „Лукойл“

"Всеки трябва да си следва компетенциите, съгласно Конституцията. Ако президентът счита, че приетите от НС текстове са незаконосъобразни, той има конституционното право да го прати в КС за проверка. Всички други коментари са в сферата на политиката", каза той.

"Това, което българското правителство спокойно, професионално, тихо, без излишни емоции и политически декларации, постигна бе да убедим американската администрация, че ние ще можем че ние ще можем в следващия 6-месечен период да спазваме правилата, които са наложени от администрацията, в лицето на OFAC, за това войната да не се финансира от източници като рафинерията в Бургас и изобщо групата на "Лукойл" в България", обясни премиерът.

По отношение на цените на горивата в следващите месеци, Желязков каза, те зависят в основната си част от цените на едро на международните пазари, но ако те се запазят, не се очакват сътресения на нашия пазар.

Пред журналистите премиерът каза още, че Инвестиционната програма за общините за тази година се изпълнява по план, а за в бюджета за следващата година са заложени още повече средства, в това число и ресурс, с който беше увеличен капиталът на Българската банка за развитие.

Премиерът Желязков и кметът на Тутракан д-р Димитър Стефанов инспектират ремонта на улица „Ана Вентура“ в град Тутракан и други ключови за общината обекти. Улицата е от огромно значение за града, защото осигурява достъп от Републиканския път Русе-Силистра до Тутракан, както и връзката на града с Индустриалния парк. Отсечката, която се ремонтира, е с дължина от 1570 метра и ще струва над 2,2 млн. лева. Реконструкцията е част от Инвестиционната програма за общински проекти за 2025 година и се финансира със средства от държавния бюджет. Още две пътни артерии се реновират по програмата – улица „Силистра“ и улица „Александър Стамболийски“, обектите са на обща стойност от 15 млн. лева и също се финансират по Инвестиционната програма. На по-ранен етап Тутракан е реализирал проект за 34 млн. лева, с който са изградени нова ВиК мрежа и пречиствателна станция за отпадни води. Тези проекти са намалили загубата на питейна вода под 40 на сто.

Поставяме началото на политика по отношение на санирането на еднофамилните къщи, които също заслужават да имат по-ниски сметки за ток, наред с многофамилните жилищни сгради. Финансирането ще бъде по линия на специално създаден фонд за декарбонизация, като фокусът е енергийната ефективност на еднофамилните къщи. Това обяви Желязков в Тутракан. Премиерът изтъкна, че първоначално фондът ще разполага със 100 милиона лева, като в последствие средствата могат да бъдат увеличени. Сумата ще бъде достатъчна за санирането на няколко хиляди еднофамилни къщи годишно, включително поставянето на соларни инсталации, а всеки ваучер ще бъде в размер на 20 000 лева. Нашите усилия са насочени към това хората да имат повече комфорт и по-спокоен живот, изтъкна Желязков.

В Тутракан министър-председателят видя решението на сложен казус с жилищен блок, който заради компрометирана още при строителството ВиК система, е потънал с повече от 20 сантиметра в образувало се блато. Благодарение на бързата и навременна реакция на държавата блокът вече е не само укрепен, но и енергийната му ефективност е повишена. Кметът на общината Димитър Стефанов изрази специална благодарност към тогавашния премиер Бойко Борисов, който веднага след появата на проблема, е разпоредил да бъдат отпуснати необходимите за целта средства. В жилищната сграда има 152 апартамента и живеят над 480 човека. В Тутракан почти всички административни сгради също са санирани. Премиерът Росен Желязков се ангажира и с решаването на проблема със сградата на МВР в града.