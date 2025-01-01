Заседанието на Министерски съвет започна с изказване на министър-председателя.

"В новия есенен политически сезон целенасочени въздействия върху политическата среда, които очевидно целят нестабилност. Моят призив е да не се поддавате на личностни провокации, да вършите своята работа професионално и отговорно. Правителството показва завиден колективен дух и коалиционна култура ясно изпълнение на задачите и целите, каза премиерът Росен Желязков на министрите.

Той изказа своята признателност към вътрешния министър Даниел Митови и съболезнования към семейството на Стефан Иванов за неговата жертвоготовност, както и кураж за неговите колеги. Желязков изказа съболезнования към близките на жертвите в "Елените".

"Наследените проблеми вече не могат да бъдат оправдание, защото кабинетът е в своята политическа зрялост. От вас искам не оправдания, а решения. Правилна комуникация за всичко, което вършите. Утре ще търсят нас по резултатите, а не по оправданието по миналото", обърна се той към министрите.