От 1 септември 2025 г. камерите на тол системата започват официално да следят не само моментната, но и средната скорост по определени отсечки, предаде pariteni.bg.



Когато говорим за „средна скорост“, не става дума за камера, която снима в момента, в който профучите покрай нея. Вместо това, системата следи колко време ви отнема да изминете дадена отсечка – например 20 или 30 километра. Ако сте го направили „по-бързо от възможното“, значи сте натискали газта повече от допустимото. И глобата е в пощата.

Системата използва вече познатите тол камери, монтирани в началото и края на всяка отсечка. Те засичат точното ви време на преминаване и смятат дали сте карали в рамките на ограничението. Това е доста по-трудно за заобикаляне от класическите радари – защото не зависи от това с колко сте карали „в момента“, а как сте се движили в целия участък.



Кога влизат в сила глобите за средна скорост?



Официалният старт е 1 септември 2025 г. Досега камерите работеха, но в тестов период. Ако сте получили снимка през август – тя няма да е за средна скорост, а по-скоро за нещо друго: непоставен колан, липсващи светлини, изтекла застраховка и т.н. Причината е, че системата вече е напълно свързана с базата данни на МВР.



На първо време – само по магистрала „Тракия“ и Северната скоростна тангента на София. Ето някои от основните участъци:



Първите пътни отсечки, в които тол системата ще следи средната скорост, са:



- 30 километра между пътните възли Стара Загора и Нова Загора;

- 13-километров участък между възлите Сливен и Зимница;

- отсечката между пътен възел Пловдив Изток и Белозем, която е с дължина около 25 км;

- 10 километра между отклоненията за Велинград и Калугерово;

- около 9 км между пътните възли Чирпан и разклона за Стара Загора;

- част от „Тракия“ между Вакарел и Ихтиман – около 19 километра;

- 8-километрова отсечка от разклона за Айтос до новата детелина на Северния обходен път на Бургас;

- 28 километра между възел Пазарджик и Пловдив Запад;

- 23-километров сегмент от разклона за Костенец до този за Мухово – включително и тунел „Траянови врата“;

- 35 километра, обхващащи маршрута между Пазарджик и Пловдив Север;

- 22-километров участък, разположен между възел Пазарджик и възел Цалапица;

- 30 километра между пътния възел Българово и отбивката за Айтос;

- 9 км между пътния възел Оризово и този при Чирпан;

- около 9 километра между Костенец и тунел „Траянови врата“;

- отсечката между Карнобат и Българово – с дължина от около 26 км;

- 36 километра между възлите Нова Загора и Сливен.



И това не е пълен списък – в първия етап ще работят 50 отсечки, които постепенно ще се обявяват от АПИ. След „Тракия“ идва ред на магистрала „Хемус“, но само в западната й част, както и по „Струма“ и новата отсечка между Мездра и Ботевград, щом тя бъде напълно завършена и получи нужния акт 16.

Друга промяна от днес касае собствениците на камиони. Националното тол управление припомня, че от 1 септември се актуализират цените на тол таксите за километър за превозните средства над 3,5 тона и максималната такса. С Постановление №20 на Министерския съвет от 31 март 2025 г. бе предвидено поетапно изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, съобщи АПИ.



Първото изменение в тарифата влезе в сила от 1 април 2025 г. и таксите бяха актуализирани с 10%. Второто от 1 септември ще бъде също с 10%, което е общо 20% за двата етапа и в съответствие с решението на Министерския съвет.



Например: ако до 1 април 2025 г. маршрутна карта за даден участък е струвала 10 лева, за периода от 1 април до 31 август цената е 11 лева, а от 1 септември ще бъде 12 лева.



Промяна има и в размера на компенсаторните такси, тъй като те се определят в двукратен размер спрямо максималната тол такса за съответната категория превозни средства.