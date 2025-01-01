Номинационната комисия изслуша кандидатите за членове на КПК.

В концепцията си Петър Коев,

кандидат за член на Комисията за противодействие на корупцията (КПК), каза, че ако бъде избран за поста, възнамерява да се създадат възможности за придобиване на опит и от други антикорупционни сдружения, които съществуват както на територията на страната, така и извън нея. Той беше изслушан пред Номинационната комисия.

Коев допълни, че ще предложи и осигуряване на подходяща сграда, където да е цялата администрация на комисията.

Готов съм да положа всички знания и умения, които притежавам, за да издигна авторитета на КПК. Смятам, че имам опита да съм член на комисията. Бил съм служител на Държавна агенция „Национална сигурност (ДАНС), Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) и КПК, където заемах позицията зам.-директор на отдел „Противодействие на корупцията“. Смятам, че имам и личностните качества да заема позицията, за която кандидатствам, посочи Коев.

По неговите думи, до момента КПК е работила добре и ефективно.

Номинационната комисия ще оцени четиримата кандидати за КПК. Коев е предложен за член на КПК от депутатите Станислав Балабанов ("Има такъв народ"), Деница Сачева (ГЕРБ-СДС), Драгомир Стойнев ("БСП-Обединена левица"), Николета Кузманова ("Има такъв народ"), Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС), Кирил Добрев ("БСП-Обединена левица"), Александър Рашев ("Има такъв народ"), Георги Кръстев (ГЕРБ-СДС) и Мая Димитрова ("БСП-Обединена левица").

По закон КПК се състои от трима членове, които се избират от Народното събрание.