Млади хора протестираха през изминалата нощ на Щефанплац във Виена, Австрия.

Множество българи, живеещи във Виена, предимно студенти, изразиха недоволството си, изпълвайки площада пред катедралата Свети Стефан.

Скрийншот/Facebook

Протестиращите заявиха недоволството си от Австрия в пълна солидарност към най-мащабните протести, които се проведоха в България на 1 декември. На плакатите им бе изписано: „Стига сме мълчали!“ и „Кажи НЕ на държавата с главно Д“.

Припомняме, че в понеделник вечерта се проведоха масови протести в столицата и редица български градове. Недоволството се изразяваше в искания за оставка на кабинета и изтегляне на бюджета за 2026 година.