Левичарската власт предлага едно от най-големите увеличения на данъци и осигуровки от много години насам - всяко семейство с двама работещи на средна заплата ще заплаща 100 лева допълнително оттук нататък, заяви Мартин Димитров от "Да, България" пред медиите в кулоарите на парламента.

По неговите думи това ще коства увеличаване на сивата икономика, забавяне на растежа и ще намали активността в икономиката. Ясно казахме – или мерки за намаляване на разходите, или ще се отиде към увеличение на данъци и осигуровки, което се случи, допълни Мартин Димитров.

Решението е едно – внесли сме десетки предложение и законопроекти, предвиждащи ефективност на разходите. Този път е лош за България, това е левият път за забавяне на растежа, допълни Димитров. Той посочи, че част от приложенията им са частните болници да правят търгове, хората да бъдат уведомявани с есемес за всяка здравна услуга, която получават, тези 5,5 млрд лева, насочени към БЕХ и ББР, да не се харчат и държавните служители да си плащат осигуровките.

"Предложението на БСП за прогресивно облагане е рецепта за бърз фалит на държавата. В никакъв случай не трябва да се приема. Плоският данък трябва да бъде оставен на всяка цена. Той намалява сивата икономика и прави и прави системата по-добре работеща", заяви Димитров.