Конституционният съд отклони искането на народни представители за установяване на несъвместимост на Димитър Главчев при заемане на публичната длъжност председател на Сметната палата като недопустимо и прекрати производството в тази част, се посочва в съобщение на сайта на съда.

Мотивът е, че Конституционният съд няма компетентност да установява несъвместимост на лица, заемащи длъжността председател на Сметната палата. Правомощие за установяване на несъвместимост съдът има по отношение на народните представители и по отношение на конституционните съдии. Правомощието за установяване на несъвместимост на лице, заемащо публичната длъжност председател на Сметната палата, законодателят е възложил на Комисията за противодействие на корупцията, отбелязват от Конституционния съд.

ПП-ДБ подаде сигнал до Антикорупционната комисия за несъвместимост на Димитър Главчев

Съдът обаче допусна до разглеждане по същество искането на 58 народни представители от 51-вото Народно събрание за установяване на противоконституционност на Решение за избиране на заместник-председател на Сметната палата – Силвия Русанова Къдрева, прието от Народното събрание на 16 май. Съдът конституира като заинтересувани институции Народното събрание и Министерския съвет, както и Силвия Къдрева.

Определението е прието единодушно. То е по дело номер 10 с докладчик съдия Соня Янкулова. В заседанието участваха всички дванадесет конституционни съдии.

В сайта на Конституционния съд се посочва още, че съдът допуска за разглеждане по същество искането на 58 народни представители от 51-вото Народно събрание за установяване на противоконституционност на Решение за избиране на председател на Комисията за защита на личните данни, прието от Народното събрание на 9 май 2025 г. Определението на КС се отнася за дело номер 9 с докладчик съдия Янаки Стоилов. Съдът конституира като заинтересувани институции Народното събрание и Министерския съвет, както и Борислав Божинов - председател на Комисията за защита на личните данни.

Главчев: Откровена лъжа е, че съм имал рекорден брой съветници като премиер

На 17 юли в Конституционния съд 58 депутати от парламентарните групи на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ), Алианс за права и свободи (АСП) и „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) внесоха искане срещу избора на Борислав Божинов за председател на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), на Силвия Къдрева за зам.-председател и на Димитър Главчев за председател на Сметната палата.

През пролетта на 2024 г. Главчев бе избран за служебен министър-председател, като пое и функциите на външен министър, а след приключване на мандата на служебния кабинет, на 16 януари 2025 г. се върна на предишната си длъжност - председател на Сметната палата. Но според Закона за Сметната палата председателят не може да е бил министър в предходните три години, според вносителите на искането до КС.

Борислав Божинов беше избран за председател на Комисията за защита на личните данни на 9 май със 112 гласа "за", 67 - "против" и 0 - "въздържал се". За членове на комисията бяха избрани Василка Рангелова, Ивайло Станев, Цветана Червенякова-Илиева, Цветелин Софрониев.

На 16 май Народното събрание избра Маргарита Николова и Силвия Къдрева за заместник-председатели на Сметната палата, а Даниела Милушева - за неин член.

Всички те бяха избрани за срок от седем години.