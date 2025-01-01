Правителството предлага полковник Християн Христов да бъде назначен за временно изпълняващ задълженията на вакантната длъжност „Директор на служба „Военна полиция“

Министерският съвет прие Решение за предложение до Президента за издаване на Указ на президента на Република България, с който да назначи полковник Християн Христов за временно изпълняващ задълженията на вакантната длъжност „Директор на служба „Военна полиция“, считано от 19.09.2025 г. до назначаване на титуляр, за срок не по-дълъг от една година.

Правителството предлага също така бригаден генерал Ивайло Сотиров да бъде освободен от длъжността „Директор на служба „Военна полиция“ и от военна служба, считано от 19.09.2025 г., поради навършване на пределната възраст за военна служба.