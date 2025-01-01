Националният отбор на България за мъже играе срещу Италия във финала на тазгодишното Световно първенство по волейбол, което се провежда във Филипините, предава Gong.bg

Първи гейм

Началото на мача е в полза на световния шампион Италия. Съперникът спечели първите две точки, но веднага след това тимът ни върна една, но Матия Ботоло отново даде перднина за 3:1 точки. Александър Николов започна да бележи за 2:3. Алекс Грозданов показа страхотните си индивидуални качества за 3:4. Тимът ни не позволява на съперника да се откъсне 4:6 точки след грешка на Симеон Николов от сервис. След добър начален удар и прекрасна колективна игра България изравни за 6:6 точки. Равенството продължава да властва - 8:8.

БЪЛГАРИЯ - ИТАЛИЯ 0:0 (0:0)

България: Симеон Николов, Аспарух Аспарухов, Александър Николов, Мартин Атанасов, Алекс Грозданов, Илия Петков, Дамян Колев-либеро

Треньор: Джанлоренцо Бленджини

Италия: Симоне Джанели, Юри Романо, Алесандро Микиелето, Матия Ботоло, Робарто Русо, Джовани Мария Гарджуло, Фабио Балазо-либеро

Треньор: Фердинандо де Джорджи

Срещата за златните медали започна в 13:30 часа. Финалът се излъчва на живо по NOVA и MAX Sport 2. Правата за излъчване са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport.

Представителният тим ще спори за златото за втори път в своята история. В първия такъв случай през вече далечната 1970 година нашите отстъпиха на Източна Германия на родна земя. 55 години по-късно „лъвовете“ – с най-младия състав на планетарния форум, направиха немислимото и са на финал.

Воденият от Джанлоренцо Бленджини отбор победи последователно в групите Германия, Словения и дебютанта Чили, преди да разбие Португалия навръх 22 септември, а след това да направи феноменален обрат срещу САЩ в четвъртфиналите, губейки с 0:2 гейма. На предпоследното стъпало нашите не се разколебаха и укротиха Чехия за крайното 3:1.

Действащите носители на трофея Италия имаха трудности в групите. „Скуадрата“ започна с чист успех над Алжир, но след това беше изненадан от бойкия тим на Белгия. Все пак, италианците не допуснаха нова издънка, която щеше да ги прати у дома, побеждавайки Украйна в последния си мач. На осминафиналите Италия преодоля Аржентина с 3:0, а след това повтори упражнението и с белгийците, взимайки реванш за загубата по-рано от същия съперник.

На полуфиналите италианците удариха европейския шампион Полша също с 3:0 гейма, взимайки реванш за загубите от „Дружина Полска“ във финалите на Европейското първенство и Лигата на нациите.

Спорът за трофея на Световното е утре от 13:30 часа наше време, като специално за финалната битка ще има два големи екрана за феновете в столицата – на стадион „Юнак“ и на площад „Св. Александър Невски“. В още пет български града - Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Велико Търново, също ще има организация за гледане на финала на голям екран, а в Перник - на закрито.