На 1 януари България ще направи много решителна стъпка към това да бъде завършена нейната европейска интеграция през този неотклоним път, но изключително труден, от 10 ноември 1989 г. насам - това каза премиерът Росен Желязков при откриването на конференцията на тема „Диалог за отбрана и демокрация: „Крепост на свободата“, организирана от Центъра за изследване на демокрацията.

„Българското правителство е ангажирано с укрепването на свободата такава, каквото я разбираме, и такава, която се опитваме трудно да изграждаме през последните 36 години“, заяви премиерът.

В рамките на форума, който се провежда в София, политици и експерти обсъждат въпроси, свързани с отбраната и демокрацията.

Диалогът за отбрана и демокрация ще събере политици, експерти по сигурността и лидери на гражданското общество, за да адресират стратегическите решения, които ще очертаят следващото десетилетие на Европа, посочиха от Центъра за изследване на демокрацията.

Сред въпросите, които участниците ще обсъдят, са могат ли НАТО и регионални формати като Инициативата „Три морета“ да затворят геостратегическите празнини по източния фланг на Европа, как се разграждат мрежите за завладяване на държавата, защитава ли се гражданското общество и гарантира ли се отчетност на фона на повсеместна корупция и манипулирана информация, добавят организаторите.