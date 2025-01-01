63 български фирми ще получат безвъзмездна финансова помощ след приключване на оценката на качеството на проектните предложения по процедура DEP-1.001 „Подкрепа за подобряване на киберсигурността в малките и средни предприятия в Република България”.

Финансирането за проектните предложения е с общ размер 3 882 551,44 лева, като предоставяне на средства от страна на кандидатите не се изисква.

Над 2400 фирми кандидатстваха за евросредства за дигитализация

Процедурата се реализира от Министерство на електроенното управление в качеството му на Национален координационен център и се финансира със средства от програма „Цифрова Европа” 2021-2027 г. и от бюджета на министерството.

Основната цел на инициативата е да подпомогне микро, малки и средни предприятия в България при внедряването на съвременни решения за защита от киберзаплахи. Очакваният ефект е повишаване на устойчивостта на бизнеса в дигиталната среда, намаляване на риска от киберинциденти и подобряване на конкурентоспособността на българските компании.