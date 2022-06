Вдигнат бе флагът на третия кораб с името „Верила“ в историята на Параходство БМФ, съобщиха от компанията.



На 20 юни 2022 г., в китайската корабостроителница Jiangsu New Yangzi Shipbuilding Co. бе вдигнат флагът на четвъртия от поръчаната от Параходство БМФ АД нова серия от осем 32 150-тонни кораба за насипни товари, тип „лейкър“.



Четвъртият кораб (след „Ком“, „Богдан“ и „Перелик“) получи името „Верила“ (VERILA), с което той стана трети в историята на компанията с това име. Строителството на кораба е финансирано с помощта на Bank of China, а наблюдаващата го класификационна организация е DNV-GL. Първият капитан на кораба е к.д.п. Мариян Йотов, а първи главен механик – инж. Евгени Тонев.



В китайската корабостроителница Jiangsu New Yangzi Shipbuilding Co. приключват довършителните дейности по петия кораб от серията „Ком“. Той ще получи името „Вежен“ (VEZHEN).



Първият „Верила“ е и първият от серията 10 000-тонни въглевози „Верила” (VERILA - ІМО 7016711), построен в КЗ „Георги Димитров” – Варна, за нуждите на Параходство БМФ. Флагът му е вдигнат на 23 декември 1969 г. Първият му капитан е к.д.п. Асен Абаджиев, а първи главен механик – инж. Илия Алексиев. „Верила“ плава до февруари 2003 г., когато е бракуван.



Вторият „Верила“ (VERILA - IMO 9136931) е 23 723-тонен кораб за превоз на насипни товари, закупен втора ръка. Флагът му е вдигнат на 11 май 2007 г. в испанското пристанище Алжесирас. Първият капитан на този „Верила” е к.д.п. Георги Саракчиев, а първият главен механик – инж. Георги Янков. Корабът е построен през 1996 г. в Shin Kurushima Onishi Shipyard Co., Ltd. Imabari, Япония. На 19 октомври 2018 г., „Верила“ е продаден на друг корабособственик.