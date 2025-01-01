80-годишен шофьор от Видин е блъснал 79-годишна жена на пешеходна пътека в областния град, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал около 19:45 ч. на 15 октомври на кръстовището на бул. „Панония“ с ул. „Акад. Стефан Младенов“.

Водачът транспортирал жената в спешен център, като след медицински преглед тя е освободена без наранявания.

Пробата за алкохол на мъжа е отрицателна, но тестът за наркотици е отчел наличие на опиати. Взета е и кръвна проба.

Видинчанинът е задържан за срок до 24 часа.

По случая се води разследване.