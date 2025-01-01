Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 55-годишния мъж, който вчера оказа яростна съпротива срещу полицейска проверка в столичния ж.к. „Люлин“, като нападна униформен.

Мъжът с инициали В.Д. е обвиняем за това, че 28 август около 11,30 часа до входа на метростанция „Люлин“ е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. Деянието е съпроводено със съпротива срещу органи на властта, изпълняващи задължения по опазване на обществения ред, посочват от прокуратурата.

Освен това обвиняемият се е саморазправял с гражданин, отказал е да предостави документ за самоличност на полицейски орган, оказал е съпротива срещу полицейски служител при опит за задържане, след което му причинил и телесно увреждане, като е крещял обидни думи и ругатни по адрес на полицейските органи. Правната квалификация на деянието е за престъпление от общ характер.

Постановено е задържането на обвиняемия В. Д. за срок до 72 часа с оглед внасяне на искане до Софийски районен съд за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.