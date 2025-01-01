На извънредно заседание на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика към Столичния общински съвет беше изслушан изпълнителният директор на МБАЛ „Княгиня Клементина“ д-р Любомир Денчев във връзка с обществената поръчка за предоставяне на апаратура ПЕТ/КТ. Той заяви, че процедурата е прозрачна и законосъобразна, като цели да осигури на пациентите навременен достъп до високотехнологична диагностика, без същевременно да създава никакъв финансов риск за болницата, съобщиха от лечебницата.

„От 2018 година насам МБАЛ „Княгиня Клементина“ е единственото общинско лечебно заведение в София, което извършва ПЕТ/КТ изследвания, а това са едни от най-съвременните и точни методи за диагностика на онкологични заболявания. Процедурата за предоставяне на апаратура не предвижда нито покупка, нито наем на скенер, а комплексна услуга, която включва осигуряване на самата апаратура, доставка на радиоизотоп, техническа поддръжка и ремонт, както и доплащане към възнагражденията на персонала“, уточни д-р Денчев по повод публичната информация, която не отговаря на обективните данни.

За 2024 година през отделението са преминали 2928 пациенти, а за първото полугодие на 2025 година още 1677 – всички с направления от НЗОК, която заплаща изследванията. Приходите за болницата от дейността са в размер на 100 до 120 хиляди лева месечно или близо милион и половина лева годишно, които се влагат обратно в развитието на болницата и грижата за пациентите. Средствата се използват за подобряване на условията на труд на персонала, битовите условия за пациентите, както и стана възможно, вземането на решение за увеличаване на възнагражденията на медицинския и немедицинския персонал с десет процента.

„Възможността за закупуване на собствен апарат е разглеждана многократно, но е доказано, че подобна инвестиция би била неефективна и рискова, тъй като изисква значителни банкови кредити, високи разходи за амортизация, ремонти и консумативи, както и значително по-големи средства за персонал. Подобен сценарий би поставил болницата в уязвима и неконкурентоспособна позиция“, каза още д-р Любомир Денчев.

Зам.-председателят на Столичния общински съвет д-р Ваня Тагарева обърна внимание, че процедурата е напълно законосъобразна и е преминала през задължителен предварителен контрол от Агенцията за обществени поръчки. Тя е публична и достъпна за всички заинтересовани страни, които също могат да я обжалват, ако има нарушение.

Според зам.-председателя на здравната комисия д-р Антон Койчев: „Моделът работи успешно повече от седем години и дава възможност на хиляди пациенти в София да получават най-бързия достъп до високотехнологично изследване, което се заплаща от здравната каса – без допълнителна финансова тежест за тях и без риск за лечебното заведение. Нашата отговорност е към пациентите. Ние няма да позволим да се злоупотребява със здравето и доверието им.“

В крайна сметка условията по договора ще бъдат подобрени в полза на лечебното заведение, след като д-р Тагарева предложи ръководството на МБАЛ „Княгиня Клементина“ да изпрати писмо до Агенцията за обществени поръчки (АОП), без да се прекратява обществената поръчка, за което настояваше Борис Бонев.

„Това е знак, че всички обвинения срещу нас бяха неоснователни, при условие че действията ни са в полза на болницата и пациентите. Но доброто име и репутацията на Пета градска бяха компрометирани заради въвличането и в политически атаки“, заяви д-р Любомир Денчев.