Отново катастрофа с млад шофьор и жертва. 19-годишно момиче загина на пътя между русенските села Сливо поле и Ряхово, а 17-годишната ѝ спътничка пострада тежко.

Сигнал за инцидента е подаден около 22:40 часа на 2 ноември. Според данните на МВР лекият автомобил е напуснал пътното платно и се блъснал в дърво, след което се е запалил. Наложила се е намесата на пожарникари, не само за да гасят автомобила, но и да извадят момичетата.

19-годишна шофьорка загина, а 17-годишно момиче е в тежко състояние след удар в дърво

Майката на раненото момиче Антоанета Иванова е в болницата при дъщеря си. Пред NOVA родителят заяви, че детето му е в тежко, но стабилно състояние. 17-годишната спътничка обяснила какво си спомня от неделната вечер.

По думите ѝ около 21:30 излезли от дома ѝ в Ряхово на разходка. На около 2 км след излизането от селото внезапно приятелката ѝ изгубила контрол над управлението на автомобила.

Час по-късно колата е открита на пътя, като случайно преминаващ мъж помогнал на пострадалата. Двете момичета били приятелки от много години, а от близо една жертвата имала книжка. Ранената твърди, че не са употребили алкохол или наркотици.