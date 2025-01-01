11-годишно дете се удари в кола с електрическа тротинетка, съобщиха от полицията в Русе.

От там уточняват, че инцидентът е станал на 7 август около 13:15 часа в Бяла, на кръстовище, образувано от ул. „Г. Бенковски“ и ул. „Капитан А. Бендерев“.

Кола удари 10-годишно дете с електрическа тротинетка в Русе

Момчето не е спряло на знак Б2, при което се е ударило в лек автомобил, управляван от мъж на 61 години.

Детето е получило охлузна рана на крак. Произшествието е регистрирано по административен ред от екип на РУ – Бяла.