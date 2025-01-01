Хванаха 66-годишен шофьор на автобус с близо 2 промила алкохол, съобщиха от полицията.

На 9 октомври е подаден сигнал от 65-годишна жена, че водачът е спрял пред дома ѝ и в явно нетрезво състояние, е предизвикал скандал с 67-годишния ѝ съпруг.

Граждански арест: Заловиха украински шофьор на автобус с близо 3 промила алкохол

След като е изгонен от имота, мъжът потегля с автобуса. Малко след това е спрян от униформени от Районно управление-Кубрат.

Тестът му е отчел 1,87 промила. Задържан е и по случая се води разследване.