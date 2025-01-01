Затруднено е движението на ул. "Скопие" в район "Южен" в Пловдив заради катастрофа, възникнала тази сутрин, съобщиха от полицията..

По първоначални данни таксиметров автомобил навлязъл в лентата за насрещно движение и се ударил в автобус.

Водачът на колата е транспортиран в болница за оказване на спешна помощ, взета му е кръвна проба за химически анализ. Другият шофьор е тестван с дрегер, резултатът е отрицателен.

Очакват се резултатите от медицинските прегледи, а дотогава местопроизшествието е запазено и движението в участъка се регулира от полицейски служители.

На 1 октомври два автобуса от градския транспорт на Пловдив се блъснаха челно, след като единият водач загубил контрол.