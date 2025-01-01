Тази сутрин шофьор на Общинско предприятие „Чистота“ по невнимание е блъснал един от стълбовете на коледната украса в центъра на Пловдив, в резултат на което е компрометирана първата арка от конструкцията, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Арката е обезопасена и ще бъде демонтирана в рамките на деня, посочиха от Общината и допълниха, че на място ще пристигнат екипи от специалисти, които ще направят настройки и ще осигурят нормалното функциониране на останалата част от празничната украса.

Шофьорът е дал показания в Четвърто Районно управление на МВР и ще понесе дисциплинарно наказание съгласно Кодекса на труда, казаха също от общинската администрация.

Светлините на коледната елха и на украсата на града бяха тържествено включени на 1 декември.