Диана Русинова, председател на Управителния съвет на „Европейски център за транспортни политики“ с брифинг пред журналисти за катастрофата в Пловдив, която отне живота на трима души.

Фатална катастрофа край Пловдив: Загинаха трима души от едно семейство, дете е тежко ранено

"В българското законодателство е предвидена възможност да се извършват целенасочени инспекции по пътна безопасност на пътища от републиканската пътна мрежа. Проблемите, които констатирахме - като се тръгне надолу към Асеновградско шосе, извършили сме проверката, първият мост е в доста критично състояние, оголени стълбове, положението е притеснително", каза тя.

"Опасяваме се, че няма да намерим инженер, който да подпише такова нещо за премахване на ограничителните системи. В по-голямата част от трасето има странични обекти", каза още Русинова. Според нея с премахването на мантинелите няма да се разреши проблемът с трафика.

От центъра ще препоръчат обектът да бъде включен в стратегическите национални обекти, за да се ускори неговото разширение. Проблемите с трафика ще се решат, когато пътят бъде разширен, каза Русинова. Тя призова енергията на хората да бъде насочена към това, а не към премахването на мантинелите.

Експерти по пътна безопасност от Европейския център за транспортни политики (ЕЦТП) извършиха обследване на околовръстния път на Пловдив. Проверката на експертите от неправителствената организация е по искане на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) и след тежката катастрофа с три жертви от 24 ноември. Инспекцията е извършена безвъзмездно. Единствено ЕЦТП, извън държавните структури, разполага с апаратура за такива проверки, каза Русинова. Работата им е започнала на първи декември и е продължила до вчера, като експертите са работили всеки ден след 19:30 часа. Обследвани са 14 км от кръговото с Пазарджишко шосе до кръговото с Асеновградско шосе. Обследвани са всички елементи на пътя – асфалтовата настилка, маркировката, ограничителните системи, пътните знаци, отводняването на трасето и др.

Докладът на центъра ще бъде предоставен на АПИ до края на годината.