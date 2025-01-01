Задържана 47-годишен нидерландец за насилие към 50-годишната му бивша приятелка в Перник, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 24 септември в шивашка фабрика. Между чужденецът, собственик на фабриката и 50-годишната му бивша приятелка и съдружник в бизнеса от София, е възникнал имуществен спор, при който той е блъснал жената.

При друг случай - на 24 септември е подаден сигнал от 49-годишна жена от пернишкото село Студена, че след възникнал скандал с 52-годишният ѝ съпруг, той ѝ е нанесъл побой.

Мъжът е арестуван. По случаите се водят разследвания под надзора на прокуратурата.