Разследват два случая на домашно насилие в Перник, съобщиха от полицията.

На 25 октомври е подаден сигнал от 37-годишна жена, че 40-годишният ѝ съпруг ѝ е нанесъл побой.

Мъжът причинил на жената лека телесна повреда в условията на домашно насилие. Бил е задържан, а от жената са снети писмени сведения.

Отново на 25 октомври - 38-годишна жена е подала сигнал, че между нея и приятеля ѝ възникнал скандал, при който 41-годишният мъж ѝ нанесъл побой, от който ѝ била причинена лека телесна повреда. Той е бил задържан.

Работата продължава под надзора на прокуратурата.