Замърсена с колиформи и еширихия коли питейната вода установиха във вършечкото село Горно Озирово.

Регионалната здравна инспекция в Монтана наложи глоба за допуснатото нарушение, предава БНР.

Авария спря водата в пет села в Монтанско

През втората половина на месец юли от хигиенната инспекция в Монтана са взели за изследване 12 проби от централното водоснабдяване в населени места в региона.

Две от пробите не отговарят на Наредба №9 за качеството на питейна вода.

Завишение по показател колиформи и еширихия коли са отчетени от проби от частен дом и хранителен магазин в центъра на село Горно Озирово.

Във връзка с констатираното нарушение РЗИ състави акт и даде предписание за задължителни хигиенни и противоепидемични мерки.