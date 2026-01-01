Двама души са загинали при катастрофа на път II–81 в района на Берковица, при разклона за село Мездрея, съобщиха от полицията в Монтана.

Пътнотранспортното произшествие е станало между лек и товарен автомобил. Леката кола не е спряла на знак „Стоп“. В нея са пътували петима души. Двама от тях са загинали, а останалите трима са в болницата в Монтана.

Загинал е възрастен мъж и 25-годишна жена. В болницата в Монтана са настанени две момчета на 17 години и едно момиче на 20 години. То е в тежко състояние в реанимация, съобщиха от лечебното заведение за NOVA.

„В хирургичното отделение е настанено едното дете от катастрофата - то е с черепно-мозъчна и гръдна травма. Преди малко приключи операцията на другото момче, което също е с черепно-мозъчна и гръдна травма. Сестричката се намира в реанимация в тежко състояние с черепно-мозъчна, гръдна травма и травма на гръбначния стълб. Както момичето в реанимация, така и момчето, което току-що беше оперирано са с опасност за живота“, каза д-р Красимир Каменов, началник Хирургично отделение МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”- Монтана.

На мястото на инцидента е извършен оглед и е образувано досъдебно производство, посочиха още от полицията.

Движението в района е възстановено.