Откриха издирваното в района на Кюстендил 5-годишно дете. Маурисио беше видян за последно около 21:00 часа в понеделник около черешарниците край село Скриняно. Оттогава е в неизвестност.

Властите са реагирали незабавно и веднага е започнало издирването на момчето. Отзовали са се от "Гранична полиция", както и служители на полицията, които не са прекъсвали търсенето през цялата изминала нощ. Кметът на Кюстендил Огнян Атанасов призова и доброволци да се включат в издирването.

По информация на NOVA детето не говори, което би затруднило евентуално подаване на знак, ако около него има хора, които го издирват. В акцията вече са включени и дронове. Очаква се и самолет, с който да бъде направен оглед от въздуха.

Районът, който се претърсва, обхваща местностите около селата Скриняно, Соволяно и Шишковци.