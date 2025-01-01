Ерол Искендер от „Движение за права и свободи – ДПС” положи клетва като общински съветник в Хасково. Той получи удостоверението си за избора от председателя на Общинската избирателна комисия (ОИК) Добромир Якимов в началото на днешното заседание на Общинския съвет.

Искендер, който бе под №14 в листата на ДПС на последните местни избори за Общински съвет, проведени през 2024 г., заема мястото на напусналия преди седмица председател на групата на ДПС Исмаил Исмаил. Той се оттегли, като обяви "несъгласие с политическата представителна група". Правомощията му бяха прекратени предсрочно с решение на ОИК на 11 декември, като с него беше обявен и заемащият мястото му в Общинския съвет.

В заседанието са включени общо 44 точки за обсъждане. На него присъстват 39 от 41 общински съветници.