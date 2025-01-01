51-годишен шофьор е нападнал екип на Спешна помощ в Бургас, съобщиха от полицията.

Инцидентът станал около 11:09 ч. на 12 септември в района пред бл. 1 в ж.к. "Зорница". Извършителят влязъл в пререкание с водачите и медицинския персонал на две линейки, тъй като според него същите пречили на движението му по улицата.

Агресивният водач започнал да отправя обидни и нецензурни думи, след което извадил гаечен ключ и, без да излиза от автомобила си, започнал да нанася удари по вратата на едната линейка. От ударите е била засегната и ръката на един от водачите на линейките – 48 годишен бургазлия. С помощта на случаен гражданин той успял да отнеме гаечния ключ от ръцете на нападателя, но тогава, по техни данни, той извадил пистолет и го насочил към тях, без да произвежда изстрел.

Извършителят успял да избяга, като при маневра с автомобила си ударил втората линейка и потеглил в посока бул. "Стефан Стамболов".

51-годишният бургазлия е задържан за срок до 48 часа, иззет му е газов пистолет.

По случая се води разследване.