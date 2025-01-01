На 15 септември, понеделник, от 09.00 ч. президентът Румен Радев ще участва в тържественото откриване на учебната година в Първа английска езикова гимназия и 112-o ОУ „Стоян Заимов“ в София. Държавният глава ще произнесе слово.

Министър-председателят Росен Желязков ще участва в откриването на новата учебна година в 83 ОУ „Елин Пелин“ - Панчарево. Събитието ще се състои в понеделник, 15 септември, от 9 часа, в двора на училището на бул. „Елин Пелин“ № 21.

На 15 септември, понеделник, от 10.00 часа вицепрезидентът Илияна Йотова ще открие новата учебна година в Средно училище „Д-р Петър Берон“ в Костинброд. Вицепрезидентът е бивш възпитаник на училището.