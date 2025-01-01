Доставчикът на сателитен интернет "Старлинк" на милиардера Илон Мъск съобщи днес на уебсайта си, че има прекъсване на услугата, предаде Ройтерс.

"Понастоящем има прекъсване на услугата на "Старлинк". Екипът ни разследва", се казва в изявление на интернет доставчика.

Уебсайтът за наблюдение на интернет услуги "Даундетекттър" (Downdetector) съобщи, че към 07:35 ч. българско време са засегнати над 43 000 потребители в САЩ.

"Старлинк" на американската компания "Спейс Екс" (SpaceX) предоставя интернет услуги чрез сателити в ниска околоземна орбита и се използва предимно в отдалечени райони и конфликтни зони по целия свят.

Услугата е жизненоважна за болниците, училищата и военните части на фронтовата линия в цяла Украйна, пише „Киев индипендънт“.

"Старлинк" отново е изключен по цялата фронтова линия“, написа в Telegram украинският командир на дроновите войски Роберт „Мадяр“ Бровди.

"Спейс Екс" не отговори веднага на молба на Ройтерс за коментар по въпроса.