Доставчикът на сателитен интернет "Старлинк" на милиардера Илон Мъск съобщи днес на уебсайта си, че има прекъсване на услугата, предаде Ройтерс.
People need to chill, @Starlink has a global hiccup for 5 mins and everyone starts screaming 🤣— Mr-Woof (@MrWoofK9) September 15, 2025
It's fine pic.twitter.com/pdPeMY17Rx
"Понастоящем има прекъсване на услугата на "Старлинк". Екипът ни разследва", се казва в изявление на интернет доставчика.
Уебсайтът за наблюдение на интернет услуги "Даундетекттър" (Downdetector) съобщи, че към 07:35 ч. българско време са засегнати над 43 000 потребители в САЩ.
"Старлинк" на американската компания "Спейс Екс" (SpaceX) предоставя интернет услуги чрез сателити в ниска околоземна орбита и се използва предимно в отдалечени райони и конфликтни зони по целия свят.
Услугата е жизненоважна за болниците, училищата и военните части на фронтовата линия в цяла Украйна, пише „Киев индипендънт“.
"Старлинк" отново е изключен по цялата фронтова линия“, написа в Telegram украинският командир на дроновите войски Роберт „Мадяр“ Бровди.
"Спейс Екс" не отговори веднага на молба на Ройтерс за коментар по въпроса.