На 6 ноември, от 16:00 часа в Археологическата експозиция на РИМ-Бургас ще бъде открита изложба по повод петдесетгодишнината от спасителното археологическо проучване на специалисти от бургаския музей на богат гроб на аристократка в некропола на Анхиало, съобщиха от Общината.

Голямата група култови предмети сред находките свидетелства, че знатната дама, чието име се предполага, че е Лесескепра, е изпълнявала приживе религиозни обреди. Златните накити са сред най-изящните творения на ювелирното изкуство в древна Тракия по време на прехода от късния елинизъм към ранната римска империя.

Гост на събитието ще бъде д-р Антон Карабашев, директор на ИМ-Поморие. Той ще изнесе лекция с презентация на тема: „Състояние на археологическите проучвания в некропола на античния Анхиалос“

Перперикон разкрива още от тайните си

Новите археологически открития през последните години задълбочиха познанията ни за изграждането и развитието на Улпия Анхиало при днешно Поморие като значителен икономически и културен център през римската и късноантичната епоха. Те обогатиха с неизвестни данни познанията ни за историята и материалната култура на града и неговия район.

Проучванията в некропола на древния град чрез разкопки и случайните открития дават богат материал и сведения за гробните съоръжения, начина на погребенията, ритуалите, свързани с тях, погребалните дарове и пр.

Наред с плоските гробове в некропола на Анхиало се срещат и могилни, като последните са по-рядко застъпени. Безспорно най-забележителният паметник в района на некропола на Анхиало е Античната куполна гробница - хероон.

Тя е една от най-големите в България и специалистите я отнасят към периода II-IV в.сл. Хр. В нейната архитектурна концепция са преплетени тракийски погребални традиции с римско култово строителство.

В презентацията ще бъдат разгледани основните резултати от проведени през годините проучвания в некропола на Анхиало. Ще бъде обърнато внимание на въпроси, свързани с особеностите на историческата топография, характера и структурата на района на некропола, хронология на паметника, характеристиката на погребалния обред, материалната и духовна култура на жителите на древния град.

Регистрираните и проучени плоски и могилни гробове показват необикновената гъстота на тези забележителни останки от древното минало, свидетелство за непоколебимата вяра на древните траки в съществуването на един друг свят след смъртта.