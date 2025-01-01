40 души бяха евакуирани и настанени в дома за възрастни с увреждания в село Славянци, община Сунгурларе, заради голям пожар в района, съобщиха за БТА от пресцентъра на общината. Огънят, който избухна около 22:00 ч. вчера в село Балабанчево, обхвана гори, земеделски земи и лозови масиви.

Към момента стихията е овладяна, но все още запазва значителни размери. Няма пострадали хора или изгорели стопанства, но въпреки това от пресцентъра на общината заявиха, че ситуацията остава тежка.

Бедствено положение е обявено в землищата на град Сунгурларе, селата Бероново, Скала, Славянци и Балабанчево за неопределено време.

Заповедта е на кмета на общината Димитър Гавазов. Той свика кризисния щаб, който взема решения според развитието на обстановката и посоката на вятъра. За ръководител на операциите е определен старши комисар Николай Николаев, директор на противопожарната служба в Бургас.

Два самолета от Швеция са насочени към района на село Славянци, община Сунгурларе, каза за БТА Николаев по-рано днес. Те трябва да кацнат на летище Бургас, като ще пълнят вода от язовир "Камчия".

На място работят девет противопожарни екипа и два екипажа от състава на 24-а авиобаза в Крумово с вертолети AS-532 AL Cougar. В гасенето участват и доброволци.