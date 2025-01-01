Оптичните илюзии отдавна влияят на възприятието ни – и модата не прави изключение. Вечният спор за вертикалните и хоризонталните райета продължава да вълнува и дизайнери, и публика.

През пролетта на 2025 г. райетата доминираха подиумите. Prada, Proenza Schouler, Louis Vuitton, Chanel, Dior – почти всички големи марки показаха смели комбинации от линии, включително „райе върху райе“.

Общоприетото мнение е, че хоризонталните ивици уголемяват фигурата. Научните данни обаче сочат друго. Ефектът се обяснява с илюзията на Хелмхолц: квадрат с хоризонтални линии изглежда по-висок и тесен, докато вертикалните линии го правят по-широк. Сходна е и илюзията на Опел-Кундт, според която по-запълненото пространство изглежда по-голямо.

В практиката тези оптични феномени намират потвърждение. През 2011 г. изследване на Университета в Йорк показа, че манекени с вертикални райета изглеждат по-широки, а за да изглежда хоризонталният силует равен, трябва да бъде с 10,7% по-широк. Учените заключават: няма доказателства, че хоризонталните линии уголемяват фигурата.

Въпреки това ефектът може да се променя. Японско проучване от 2013 г. установява, че илюзията е по-силна при по-слаби хора и намалява с напълняването. През 2015 г. американската изследователка Джесика Риджуей пък открива, че 77% от участниците вярват в противоположното – че хоризонталните ивици разширяват силуета, вероятно защото са били научени да мислят така.

Модата отново доказва, че визуалните илюзии и социалните нагласи често се преплитат. Райетата не само остават вечна класика, но и продължават да провокират науката и въображението.