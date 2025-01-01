Пожар е възникнал в землището на санданското село Плоски, съобщи за БТА кметът на населеното място Кирил Катарджиев. Той информира, че е засегната гориста местност, а теренът е трудно достъпен. Кметът посочи, че се надява пожарът да бъде овладян и да не се стигне до разрастването му.

БТА припомня, че в края на месец юли заради пожара в село Илинденци, който достигна до Плоски, се наложи спешна евакуация на жителите на селото. От домовете си бяха изведени 400 човека. Повечето от тях се настаниха при близки и роднини. Общо 15 човека потърсиха помощ от община Сандански и бяха настанени в хотел.

На 31 юли, с решение на оперативния щаб, въведената евакуация беше отменена и хората се върнаха по домовете си. В село Плоски живеят над 400 човека.