Ограничава се движението в двете посоки по път I-1 София – Кулата, в района на Благоевград при пътен възел "Кочериново", до 18:30 ч. днес поради ремонт на асфалтовата настилка. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура"(АПИ) и уточниха, че движението ще се осъществява по автомагистрала "Струма".

Движението се регулира от пътни знаци и е създадена временна организация. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, съгласно създадената организация за движение, призовават от АПИ.