Задържаха 18-годишен младеж от село Ковачево за кражба на кола, това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пазарджик.

Преди десетина дни в РУ-Септември е получен сигнал от 50-годишна жителка на село Ковачево. Тя съобщила, че е откраднат паркирания и лек автомобил „Рено“.

Органите на реда открили возилото изоставено и след извършен оглед на мястото го върнали на собственичката му.

В резултат на предприетото разследване служители от група „Криминална полиция“ при РУ-Септември установили, че автор на посегателството е 18-годишен младеж от същото село.

Той е задържан в ареста за срок от 24 часа. Спрямо него се води разследване под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.