Praying for everyone's safety, and that of my family and friends in Ilocos!



My family and friends are safe but traumatized. This is also how the big Vigan Cathedral looks like after the earthquake. Photos sent by Maricor Caniedo.



Ingat, ingat po tayong lahat!#EarthquakePH

Oh no, Abra. Aftermath photos from the Magnitude 7.3 earthquake earlier. #EarthquakePH #lindolph



📷 Abra Rep. Ching Bernos

LOOK | A video sent to Bombo Radio after the 7.3 magnitude #EarthquakePH in Brgy. Rancho, Santa, Ilocos Sur.



KEEP SAFE KAKAILIAN!

HERITAGE WATCH!!



so far, affected heritage zones based on feed and videos



Vigan

~some buildings damaged, some walls collapsed

~cathedral plastering fell off (why cement/concrete isnt ideal.)



Bantay Tower (?)

Tayum Church, Abra



will update as more info comes.#EarthquakePH

предаде Франс прес, като се позова на американския геофизичен институт (USGS). Първоначално институтът съобщи за магнитуд 6,8., съобщи министърът на вътрешните работи и местното самоуправление Бенджамин Абалос. Две жертви има в провинция Бенгет, един в провинция Абра, и още един в друга провинция, уточни той.Земетресението е станало в 08.43 ч. местно време в провинция Абра на най-големия остров от архипелага - Лусон.и местната сеизмологична служба предупреди, чеЖителите на филипинската столица Манила са съобщили, че сградите в града са се разлюлели.Президентът на Филипините Фердинанд Маркос-младши нареди незабавното изпращане на спасителни екипи и оказване на помощ в пострадалата от мощно земетресение провинция Абра, съобщи неговата говорителка, цитирана от Ройтерс.с магнитуд 7,1, каза на пресконференция Трикси Крус-Анхелес.Първоначално бе съобщено, че няма данни за пострадали хора и нанесени щети. Земетресението в северната част на Филипинитесъобщиха официални представители, цитирани от ДПА.25-годишен строителен работник в Ла Тринидад, столицата на провинция Бенгет, която няма излаз на море, е загинал при срутването на триетажната сграда, на която е работил, съобщиха от полицията. Седем други работници са избягали невредими.и откарани в болница за лечение, съобщи за АФП началникът на полицията майор Назарено Емия, предаде БГНЕС. Има и материални щети по сградите.Според Ройтерс, която също цитира американския геофизичен институт, земетресението е станало на дълбочина около 10 км. Институтът определя епицентъра му на около 11 км източно-югоизточно от град Долорес в провинция Абра.Има известно разминаване в информацията за силата на труса.по вулканология и сеизмология, цитиран от Асошиейтед прес,Всички агенции посочват, че засега няма информация за пострадали или за разрушения.