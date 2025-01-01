Ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε, το πρωί της Πέμπτης, ανοιχτά της Κρήτης. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ιντστιτούτο, ο σεισμός είχε μέγεθος 4,5 Ρίχτερ και εστιακό βάθος 7,1 χιλιόμετρα. Το εστιακό του βάθος εντοπίζεται 24 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Ζάκρου. https://t.co/In5Ov7QfuE