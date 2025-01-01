Земетресение с магнитуд от 4,5 по Рихтер е регистрирано тази сутрин в морето край гръцкия остров Крит, съобщи държавната телевизия ЕРТ.
Трусът е бил в 7:20 ч. По данни на гръцкия Институт по геодинамика епицентърът е бил на 24 км южно-югоизточно от селището Закрос на източния бряг на острова. Дълбочината на огнището е била 7,1 км.
Ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε, το πρωί της Πέμπτης, ανοιχτά της Κρήτης. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ιντστιτούτο, ο σεισμός είχε μέγεθος 4,5 Ρίχτερ και εστιακό βάθος 7,1 χιλιόμετρα. Το εστιακό του βάθος εντοπίζεται 24 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Ζάκρου. https://t.co/In5Ov7QfuE
Според местни медии, цитирани от телевизия Скай, земетресението е било усетено и на островите Касос и Карпатос.
Засега няма информации за щети.