Двама пилоти от италианските военновъздушни сили са загинали, след като тренировъчен самолет от тип "T-260B" се е разбил днес в националния парк Чирчео, южно от Рим близо до град Сабаудия, съобщи АНСА.
La redazione di Difesa Online esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa del colonnello Simone Mettini, comandante di stormo ed esperto pilota istruttore, e del giovane allievo Lorenzo Nucheli, originario del Comune Serrone, deceduti questa mattina in servizio a seguito… pic.twitter.com/ufzbhBKtJx— Difesa Online (@difesa_online) October 1, 2025
Спасителните екипи са намерили останки от самолета, обхванати от пламъци, както и труповете на двамата пилоти сред тях. Самолетът се е разбил в гориста местност, близо до входа на парка. Причината за инцидента остава все още неизвестна.
#Italy.A serious #planecrash occurred in the skies above #Sabaudia(#Latina).A #military training aircraft with 2 pilots aboard crashed near #CirceoPark and caught fire.The pilots died.The aircraft was a T260B. The cause of the crash is not yet known. pic.twitter.com/UqFSWOjZHJ— Donato Yaakov Secchi (@doyaksec) October 1, 2025
"Дълбоко опечален съм от смъртта на двамата военнослужещи в трагичния инцидент тази сутрин", написа в социалната платформа "Екс" италианският министър на външните работи Антонио Таяни.
През септември 2023 г. друг тренировъчен самолет се разби в Северна Италия, като при инцидента загина момиче на пет години, което се е намирало в кола близко до мястото на катастрофата. Пилотът тогава успя да катапултира, преди самолетът да се удари в земята, припомня Франс прес.