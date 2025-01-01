Маргарита Роблес
Маргарита Роблес / БТА

Испански военен самолет, в който пътуваше министърката на отбраната на Испания Маргарита Роблес, тази сутрин претърпя GPS "смущение", докато летеше над руския анклав Калининград на път за Литва, предаде Ройтерс.

Агенцията се позова на съобщение на испанското отбранително ведомство, което потвърди по-ранна информация от агенция Europa Press.

 

 

Пламен Йотински/БТА
