Испански военен самолет, в който пътуваше министърката на отбраната на Испания Маргарита Роблес, тази сутрин претърпя GPS "смущение", докато летеше над руския анклав Калининград на път за Литва, предаде Ройтерс.
🇪🇸 Spanish Air Force Airbus A330 MRTT, carrying Spain's Defense Minister Margarita Robles, departed Madrid for Lithuania on Wednesday.— Vanguard Intel Group 🛡 (@vanguardintel) September 24, 2025
Over the Baltic Sea, about 20 miles from Russia’s Kaliningrad, its GPS system faced interference. pic.twitter.com/0eFqGjGjID
Агенцията се позова на съобщение на испанското отбранително ведомство, което потвърди по-ранна информация от агенция Europa Press.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) September 24, 2025
Spain announces that a Spanish Air Force plane with Minister of Defense Margarita Robles onboard was hit by Russian electronic warfare and had its GPS jammed near Kaliningrad while flying the minister to Lithuania
🇪🇸🇷🇺 pic.twitter.com/g3o4JYEpl7