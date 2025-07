Руският петролен магнат Андрей Бадалов, на 62 години, е починал, след като паднал от прозореца на мезонета си в луксозна жилищна сграда в Москва, предаде TheSun. Бадалов е женен и има две деца.

Yet another Russian corporate head has fallen to his death from a window.



Vice President of Russian oil giant Transneft, Andrey Badalov met his fate yesterday near Moscow. pic.twitter.com/J2wSw2CHAV