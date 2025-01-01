Проевропейската Партия на Действието и Солидарността (ПАС) води с 45.92% при преброени над 90% преброени бюлетини от парламентарните избори в Молдова, става ясно от данните на ЦИК. На второ място е проруския "Патриотичен Блок" с близо 27.12% от гласовете. На трето място е "Алтернатива" с 8.72%. На четвъртата позиция засега е "Нашата Партия" с 6.33%. На пето място се намира "Демокрация Вкъщи" с 5.71%.

Към 00:30 часа в парламентарните избори са участвали 1 603 632 избиратели, което представлява около 52% от регистрираните гласоподаватели.

Прагът за влизане в парламента е 5%. Ако формацията е коалиция или блок от партии, прагът се повишава на 7%. За независимите кандидати той е значително по-нисък – 2%.

Над 243 000 души от диаспората са упражнили правото си да глас, като все още не са отчетени по-голямата част от гласовете от чужбина.

Президентът на Молдова Мая Санду отправи послание на благодарност към гражданите за високата избирателна активност.

Общо 22 партии, коалиции и независими кандидати се регистрираха за участие. Избирателната система е пропорционална, като цялата страна е един избирателен район. Изборите се признават за валидни, ако поне една трета от регистрираните избиратели са гласували.

Централната избирателна комисия (ЦИК) не допусна до участие няколко партии с мотив, че са свързани с Русия и с молдовския олигарх Илан Шор. Той бе осъден задочно през 2023 г. на 15 години затвор по дело за източването на 1 милиард долара от банките на Молдова през 2014 г.

През последните дни ЦИК на Молдова изключи от участие в изборната надпревара още две проруски партии – „Сърцето на Молдова“, която е част от опозиционния Патриотичен блок, и партията „Велика Молдова“, поради подозрения за незаконно финансиране. Решението бе взето на фона на опасения за предполагаема руска намеса в изборния процес в страната и бъдещето на стремежите на Молдова да се присъедини към ЕС.

Русия отрича да се меси във вътрешните работи на Молдова и обвини молдовските власти, че подклаждат антируска истерия, за да спечелят изборите.

ЦИК акредитира над 3400 наблюдатели на изборите, от които повече от 900 международни. Наблюдатели от Русия не бяха допуснати, поради което руското външно министерство извика по-рано през седмицата посланика на Молдова, за да изрази протест.