Пирати, въоръжени с картечници и противотанкови гранатомети, са се качили на борда на танкер край бреговете на Сомалия в четвъртък, съобщи SkyNews.

Агенцията на Обединеното кралство за морски търговски операции (UKMTO) е издала предупреждение към корабите в района за атаката, която е локализирала югоизточно от Ейл, Сомалия.

„Капитанът на плавателния съд е съобщил, че към него се е приближила малка лодка откъм кърмата. Малката лодка е открила огън с стрелково оръжие и РПГ (гранатомети) по кораба. Лица от малката лодка са се качили на борда на кораба“, се казва в изявление на UKMTO.

Морската охранителна фирма Ambrey също съобщи, че е в ход нападение, като заяви, че пирати са се качили на танкер под малтийски флаг край бреговете на Сомалия.

Данните за нападнатия кораб съответстват на Hellas Aphrodite, който е променил курса си и е намалил скоростта по време на атаката.

Собствениците и операторите на кораба все още не са коментирали случилото се.

Съдът е пътувал от Сика, Индия, към Дърбан, Южна Африка, уточняват от Ambrey.

„Според информацията пиратите са се приближили с малка моторна лодка (скиф) и са открили огън по танкера“, заяви Ambrey в съобщение и добави, че похитителите са оперирали от отвлечен кораб под ирански флаг.

Друга фирма за морска сигурност, Diaplous Group, съобщи, че на борда на нападнатия танкер има 24 души екипаж, като всички са се заключили в укрепеното помещение (цитаделата) за безопасност по време на атаката.

От компанията добавиха, че на кораба не е имало въоръжен екип по охраната.