Врагът e атакувал сградата на правителството в Киев в нощта на 7 септември с ракета „Искандер“, съобщи ръководителят на президентската администрация Андрей Йермак по време на телефонен разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, съобщи украинската агенция УНН.

По-рано бе съобщено, че ударът е нанесен с дрон тип „Шахед“. За първи път врагът атакува сградата на правителството с ракета „Искандер“, каза Йермак. Двамата с Рубио са разговаряли за гаранциите за сигурност, подкрепа за Украйна, засилването на санкциите срещу Русия и координирането на действията с партньорите.

Премиерката Юлия Свириденко и външният министър Андрей Сибига организираха извънредно посещение на ударената срада за представители на 60 дипломатически мисии в Украйна, съобщи МВнР на страната.