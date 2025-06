Кънтри музикантът Конър Смит е блъснал смъртоносно пешеходка, докато е шофирал камиона си в Нашвил, Тенеси, през уикенда, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на полицията.

Засега срещу него не е повдигнато обвинение, тъй като разследването продължава.

Полицията на Нашвил съобщава, че 24-годишният Смит е блъснал 77-годишната Дороти Добинс в неделя вечерта, докато тя е пресичала пътя на обозначена пешеходна пътека. Жената - пенсионирана адвокатка, по-късно е починала в болница.

Адвокатската колегия на Тенеси публикува съобщение на сайта си, че Добинс е разхождала кучето си, когато е била блъсната.

Според полицията музикантът не е спазил правото за предимство на пешеходеца.

Адвокатът на Смит, Уорик Робинсън, каза, че клиентът му сътрудничи на разследването.

Дороти Добинс е била лидер в общността за правна помощ и семейно право в града, където е практикувала повече от 40 години, според публикацията на адвокатската колегия.

Конър Смит е номиниран за най-добър нов изпълнител на годината през 2024 г. на наградите на Академията за кънтри музика.

През 2024 г. той издава първия си албум Smoky Mountains. Сред хитовете на Смит са Take it Slow и Creek Will Rise. През уикенда музикантът изнесе концерт на фестивала Си Ей Ем Фест (CMA Fest) в родния си град Нашвил.